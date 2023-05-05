Шовковський здобув перший приз на чолі "Динамо"

48-річний фахівець – найкращий тренер чергового туру чемпіонату України. Під його керівництвом столичний гранд здобув вольову перемогу над "Ворсклою" (2:1).

Підопічні Шовковського, який тимчасово змінив на тренерському містку Мірчу Луческу, пропустили першими від Степанюка. Утім, завдяки голам Ваната та Беніто "біло-сині" вирвали перемогу в Полтаві. Ця звитяга з легендою на чолі стала другою поспіль і зберегла шанси "Динамо" на фініш у топ-3 УПЛ.

Натомість вінгер "Дніпра-1" Жуау Пеглоу – найкращий футболіст 24-го туру. У поєдинку проти харківського "Металіста" бразилець оформив хет-трик. Спершу він опинився наодинці в штрафному харків'ян і пробив кіпера, далі зіграв на добиванні, а під завісу зустрічі накрутив оборону та поцілив у дальній кут.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги традиційно визначила Експертна рада. До неї увійшли імениті вітчизняні футболісти та тренери – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.