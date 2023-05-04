ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Ворсклою" в УПЛ

Новость на русском →
Полтава, Четвер 04 травня 2023 17:38
"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Ворсклою" в УПЛ Фото: Щойно "динамівці" зрівняли рахунок (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Важливою перемогою для київського "Динамо" завершився матч 24-го туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Ворскла" – "Динамо" – 1:2

Голи: Степанюк, 13 – Ванат, 24, Беніто, 48

Старт зустрічі був активним у виконанні обох команд. Господарі навіть зуміли забити швидкий м'яч. На 13-й хвилині "Ворскла" оформила гол в олдскульному стилі: Ісенко вибив від воріт, Степанюк у верховій боротьбі скинув на Кане, а той пасом вивів партнера на побачення з Нещеретом – форвард точно пробив у кут.

Гол розкрив гру ще більше. "Динамівці" додали обертів, щоб відігратися. Ось Буяльський пробив із півкола штрафного (неточно), а Беніто головою вдарив поруч зі стійкою після кутового. У відповідь Сефері в контратаці зряче бив у дальній із кута карної зони, але Нещерет перевів м'яч за межі поля.

На 24-й хвилині "Динамо" таки забило зусиллями Ваната. Форвард киян прийняв м'яч на підступах до штрафного й потужним пострілом лівою метрів із 20-ти відправив м'яч під дальню стійку. Стрибок Ісенка, хоч і був ефектним, але марним – 1:1!

Ще до перерви суперники мали кілька нагод, аби забити більше. Кане не зміг переграти Нещерета з меж штрафного, коли того на позицію вивів Степанюк. Далі Скляр із кількох метрів не зміг замкнути передачу п'ятою від Олійника. Натомість удар Кабаєва воротар полтавців відбив на кутовий.

Натомість на старті другої половини "Динамо" вийшло вперед. Гол прийшов із правого флангу гостей, де підключився Тимчик і навісив на лінію воротарського. Ісенко незграбно випустив м'яч із рук, а Беніто в два дотики відправив сферу в сітку.

На 65-й хвилині нігерієць ледь не оформив дубль. Вінгер "біло-синіх" утік на ворота з центра поля, але, намагаючись перекинути м'яч через Ісенка, пробив над поперечиною. Акцент у грі поступово змістився на боротьбу між двома штрафними майданчиками. Посприяла цьому і повітряна тривога, що перервала матч на понад півгодини.

Фактично у фінальні хвилини "Ворскла" створила лише один момент, щоб вирвати нічию. Це Бацула з лівого флангу навісив у район воротарського, де Степанюк намагався пробити. Та акцентованого удару завдати так і не зміг. Як наслідок, перемога за "Динамо".

До слова, напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" із голом-фантомом закарпатців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових