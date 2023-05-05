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Шовковский завоевал первый приз во главе "Динамо"

Фото: Александр Шовковский провел два матча во главе "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 24-го тура первенства отметила работу исполняющего обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

48-летний специалист – лучший тренер очередного тура чемпионата Украины. Под его руководством столичный гранд одержал волевую победу над "Ворсклой" (2:1).

Подопечные Шовковского, временно сменившего на тренерском мостике Мирчу Луческу, пропустили первыми от Степанюка. Впрочем, благодаря голам Ваната и Бенито "бело-синие" вырвали победу в Полтаве. Этот выигрыш с легендой во главе стал вторым подряд и сохранил шансы "Динамо" на финиш в топ-3 УПЛ.

Вместо этого вингер "Днепра-1" Жуау Пеглоу – лучший футболист 24-го тура. В поединке против харьковского "Металлиста" бразилец оформил хет-трик. Сначала он оказался один в штрафной харьковчан и пробил кипера, дальше сыграл на добивании, а под занавес встречи накрутил оборону и попал в дальний угол.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, ранее "Днепр-1" разбил "Металлист" и продолжил чемпионскую гонку с "Шахтером.

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