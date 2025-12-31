Шовкова спідниця та мереживний корсет: стильний "лук" від молодшої доньки Брежнєвої

Молодша донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман знову привернула увагу мережі своїм бездоганним відчуттям стилю. Її новий образ із мереживним корсетом і шовковою спідницею поєднує ніжність і сучасну елегантність, демонструючи тренди сезону.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Центральним елементом "луку" Сари став ніжно-бежевий корсет із напівпрозорого мережива. Класичні кісточки та делікатна шнурівка на спині не тільки підкреслюють талію, а й додають вінтажного шарму.
Поєднання щільних вставок та легкого мережива створює ефект витонченості, не перевантажуючи силует, що робить образ одночасно ніжним і структурованим.
Для балансу Сару доповнила образ спідницею максі з атласу у кольорі айворі.
Шовк ідеально контрастує зі структурованим верхом, а світлий монохром (поєднання бежевого та молочного) візуально витягує силует, роблячи його більш тендітним і граційним.
Такий прийом давно має популярність серед стилістів, адже підкреслює витонченість фігури, не перевантажуючи образ.
Образ Сари продуманий до дрібниць. Біла стьобана сумка Chanel на ланцюжку додає елегантного акценту та відразу підіймає статус луку до рівня світського заходу.
Бежеві човники з гострим носком зливаються з тоном шкіри, створюючи ефект "нескінченних" ніг, а тонкий підвіс на шиї та лаконічні браслети не відвертають увагу від головного елемента - корсета.
"Лук" Сари Кіперман ідеально демонструє один із головних трендів сезону - поєднання ніжності та впевненості. Корсет більше не обмежується роллю елемента спідньої білизни; він стає повноцінною частиною вечірнього гардероба.
Такий ансамбль доречний на святкування Нового року, урочисту вечерю, випускний бал або світський захід, де важлива увага до деталей і відчуття стилю.
Щоб створити подібний лук, вибирайте корсет, який добре тримає форму і підкреслює талію. Його краще поєднувати з максимально простим низом - прямими штанами або шовковою спідницею.
Додаткові аксесуари повинні бути мінімалістичними: маленька сумка, тонкий підвіс і елегантні браслети допоможуть зберегти баланс між витонченістю і сучасним трендом.
