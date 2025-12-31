Шелковая юбка и кружевной корсет: стильный "лук" от младшей дочери Брежневой

Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман снова привлекла внимание сети своим безупречным чувством стиля. Ее новый образ с кружевным корсетом и шелковой юбкой сочетает нежность и современную элегантность, демонстрируя тренды сезона.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Главный акцент - кружевной корсет

Центральным элементом "лука" Сары стал нежно-бежевый корсет из полупрозрачного кружева. Классические косточки и деликатная шнуровка на спине не только подчеркивают талию, но и добавляют винтажного шарма.

Сочетание плотных вставок и легкого кружева создает эффект утонченности, не перегружая силуэт, что делает образ одновременно нежным и структурированным.

Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Юбка-слип: шелковая элегантность

Для баланса Сару дополнила образ юбкой макси из атласа в цвете айвори.

Шелк идеально контрастирует со структурированным верхом, а светлый монохром (сочетание бежевого и молочного) визуально вытягивает силуэт, делая его более хрупким и грациозным.

Такой прием давно пользуется популярностью среди стилистов, ведь подчеркивает изящество фигуры, не перегружая образ.

Младшая дочь Веры Брежневой показала праздничный "лук" (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Аксессуары и детали

Образ Сары продуман до мелочей. Белая стеганая сумка Chanel на цепочке добавляет элегантного акцента и сразу поднимает статус лука до уровня светского мероприятия.

Бежевые лодочки с острым носком сливаются с тоном кожи, создавая эффект "бесконечных" ног, а тонкий подвес на шее и лаконичные браслеты не отвлекают внимание от главного элемента - корсета.

Дочь Брежневой задает тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Почему этот "лук" актуален

"Лук" Сары Киперман идеально демонстрирует один из главных трендов сезона - сочетание нежности и уверенности. Корсет больше не ограничивается ролью элемента нижнего белья; он становится полноценной частью вечернего гардероба.

Такой ансамбль уместен на празднование Нового года, торжественный ужин, выпускной бал или светское мероприятие, где важно внимание к деталям и чувство стиля.

Советы для повторения образа

Чтобы создать подобный лук, выбирайте корсет, который хорошо держит форму и подчеркивает талию. Его лучше сочетать с максимально простым низом - прямыми брюками или шелковой юбкой.

Дополнительные аксессуары должны быть минималистичными: маленькая сумка, тонкий подвес и элегантные браслеты помогут сохранить баланс между утонченностью и современным трендом.

Младшая дочь Веры Брежневой (фото: instagram.com/daisylaisyyy)