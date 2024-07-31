"Сховище Судного дня". Де знаходиться унікальна споруда й чи пускають туди туристів

На архіпелазі у Північному Льодовитому океані, подалі від очей більшості мандрівників, "ховається" унікальне Всесвітнє сховище насіння, або ж як його ще називають - Сховище Судного дня.

РБК-Україна розповідає, що відомо про це сховище, чим воно унікальне та чи пускають до нього туристів.

Зміст

Основне про Всесвітнє сховище насіння

Всесвітнє сховище насіння або ж Всесвітнє зерносховище (англійською - Svalbard Global Seed Vault) - унікальна споруда, призначена для збереження генофонду сучасних зернових культур.

Вона, немов "чорна скринька", служить гуманітарним цілям і є частиною міжнародної системи збереження генетичного різноманіття рослин, якою керує Організація ООН з питань продовольства та сільського господарства (FAO).

Зовнішня частина Svalbard Global Seed Vault (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Там пропонують безпечне, безкоштовне та довгострокове зберігання дублікатів насіння з усіх генобанків і країн, які беруть участь у спільних зусиллях світової спільноти щодо забезпечення майбутнього продовольчого постачання світу.

Svalbard Global Seed Vault може відіграти певну роль у разі глобальної катастрофи, тож дехто називає його також "Сховище Судного дня".

Вхід до Сховища Судного дня (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Водночас вважається, що його цінність набагато більше полягає в забезпеченні резервного копіювання окремих колекцій насіння - у випадку, якщо оригінальні зразки (та їхні дублікати у звичайних генобанках) будуть втрачені через:

стихійні лиха

людські конфлікти

зміну політики

погане управління чи будь-які інші обставини

Відвантаження зразків насіння (скриншот: seedvault.no/about/the-facility)

Що саме "ховають" у Сховищі Судного дня

У Всесвітньому сховищі зберігається насіння, що вважається цінним з погляду продовольства й сільського господарства, а також має важливе значення для досліджень, селекції рослин й освіти (відповідно до міжнародного законодавства).

Збережені там екземпляри понад 5000 видів рослин є зразками насіння з унікальними генотипами. Вони включають:

сорти сільськогосподарських культур

сорти культур із земельних угідь фермерів

селекційний матеріал

дикі рослини (що пов'язані з новими сортами культур і можуть бути донорами генів для них)

Пророщене насіння (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Згідно з інформацією Svalbard Global Seed Vault, найбільшою "колекцією" зразків у сховищі є сорти рису, пшениці та ячменю:

понад 150 000 зразків пшениці та рису

близько 80 000 зразків ячменю

Деякі з представлених у сховищі культур (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Інші, широко представлені у Сховищі Судного дня культури:

сорго (понад 50 000 екземплярів)

види квасолі Phaseolus (понад 40 000 екземплярів)

кукурудза (понад 35 000 екземплярів)

вігна з родини бобових (понад 30 000 екземплярів)

соя (понад 25 000 екземплярів)

трава кікуйю (понад 20 000 екземплярів)

нут, або турецький горох (понад 20 000 екземплярів)

картопля, арахіс, боби Cajanus або голубиний горох, овес, жито, люцерна, зернові гідриди Tritikosecale і Brassica (від 10 000 до 20 000 зразків насіння)

Де розташоване сховище й чи пускають туди туристів

Вважається, що ідея створення Всесвітнього сховища насіння належить захиснику природи Кері Фаулеру. Відповідну ініціативу почали обговорювати у 1980-х роках.

У 1984 році Nordic Gene Bank (нині NordGen) створив резервне сховище насіння у покинутій вугільній шахті поблизу норвезького міста Лонг'їр (у сталевому контейнері всередині вугільної шахти №3), однак ідея щодо створення більш глобального сховища продовжувала розвиватись.

Лонг'їр (фото: commons.wikimedia.org)

Науковці зауважували, що вічна мерзлота (з температурою близько -3,5°C) не є оптимальною для зберігання глобальної генетичної спадщини. Крім того, зберігання скандинавської колекції насіння у вугільній шахті, де періодично фіксували високий рівень вуглеводневих газів, не було достатньо безпечним.

З огляду на це було схвалене рішення створити нову конструкцію "в незайманих породах" - із додатковим охолодженням (для зниження температури до необхідного рівня, стандартного для генобанків) і без вугілля.

У жовтні 2004 року уряд Норвегії зобов'язався профінансувати та створити Всесвітнє сховище насіння в горах острова Шпіцберген (інша назва - Свалбар). Йдеться про норвезький архіпелаг, розташований у Північному Льодовитому океані на відстані 1300 км від Північного полюса.

Місцерозташування архіпелагу (карта: google.com/maps)

У червні 2006 року прем'єр-міністри Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії та Ісландії урочисто заклали перший камінь "майбутнього сховища", а 26 лютого 2008 року відбулось офіційне відкриття Svalbard Global Seed Vault, вирізаного у "незайманій твердій скелі".

Зона зберігання насіння розташована на глибині понад 100 метрів у горі та під шарами скелі товщиною від 40 до 60 метрів. Вона має додаткову систему охолодження, що дозволяє знизити стабільну там температуру мінус 3-4°C до необхідних мінус 18°C.

Насіннєвий склад складається з трьох залів (розміром близько 9,5 на 27 метрів), кожен із яких може вмістити близько 1,5 млн зразків насіння. Тобто загальна місткість сховища - 4,5 млн екземплярів.

Нині фонди Svalbard Global Seed Vault становлять понад 1 200 000 зразків насіння (із трьох залів використовується лише один, охолоджений до мінус 18°С й обладнаний стелажами для насіннєвих ящиків). Станом на початок 2018 року там зберігалися також 4 231 зразок українських культур (зокрема сорти миронівської селекційної пшениці, виведені нашими науковцями).

Для кращого зберігання насіння запаковують у герметичні пакети з трьох шарів фольги, а потім поміщають у пластикові контейнери на металевих стелажах. Низька температура та обмежений доступ кисню забезпечують низьку метаболічну активність і сповільнюють старіння насіння.

Металеві стелажі у сховищі (скриншот: seedvault.no/about/the-facility)

Вхідний портал - проста бетонна конструкція, що з часом набула статусу "світової ікони" (частково - завдяки освітленій волоконно-оптичній художній інсталяції "Вічна реперкусія" норвезького художника Дайвеке Санне).

Зовнішній портал є входом до сховища (фото: seedvault.no/about/the-facility)

Відвідувачі Шпіцбергена часто підходять до Сховища Судного дня, щоб зробити селфі або групові фото й "поставити галочку", що вони там були. Водночас всередину сховища мандрівників і туристів просто так не пускають.

Натомість кожен охочий може прогулятись сховищем онлайн - завдяки спеціальному віртуальному туру.

Початок віртуальної екскурсії (скриншот: seedvaultvirtualtour.com)