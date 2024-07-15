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Туристичні тренди 2024. Що найчастіше шукають мандрівники в Google і чому надають перевагу

Понеділок 15 липня 2024 07:15
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Туристичні тренди 2024. Що найчастіше шукають мандрівники в Google і чому надають перевагу Туристичні тренди 2024 року мають свої особливості (фото: unsplash.com)
Автор: Ірина Костенко

Згідно з прогнозами аналітиків, у 2024 році попит на подорожі може побити всі рекорди. З огляду на це у Google розповіли про низку ключових туристичних трендів поточного року, сформованих на основі пошукових запитів користувачів. Вони вказують як на вподобання, так і на очікування мандрівників зі всього світу.

РБК-Україна із посиланням на блог Think with Google розповідає про основні туристичні тенденції поточного року.

Зміст

Чим може бути зумовлений туристичний "бум"

Згідно з інформацією Google, великий попит на подорожі у 2024 році може бути зумовлений, зокрема:

  • відкриттям кордонів після тривалої пандемії COVID-19
  • великою кількістю запланованих на цей рік спортивних подій (наприклад Олімпійські та Паралімпійські ігри у Франції, а також Євро-2024 у Німеччині)
  • суттєвим зростанням серед туристів кількості спонтанних поїздок, особливо "поза сезоном" (коли можна знайти краще співвідношення ціни та якості)

Туристичні тренди 2024. Що найчастіше шукають мандрівники в Google і чому надають перевагу

Кожен турист обирає подорож відповідно до своїх уподобань (ілюстрація: thinkwithgoogle.com)

Що важливо для туристів у поточному сезоні

Туристичні Google тренди 2024 року свідчать про те, що мандрівники шукають:

  • "доступної розкоші" з яскравими враженнями
  • літа, повного спорту й розваг
  • самостійних міжнародних подорожей залізницею

Під "доступною розкішшю" йдеться про якісний відпочинок від щоденної рутини та метушні за відносно невелику ціну та з яскравими враженнями.

Таке бажане співвідношення ціни та якості випливає з Google Trends, адже у категорії подорожей запитів за словом "найкращий" помітно більше за "дешевий".

При цьому 54% мандрівників готові платити за підвищення класу проживання, а 47% - за підвищення класу (чи поліпшення обслуговування) авіарейсу або потяга (якщо це не обійдеться занадто дорого). Дехто надає перевагу також проживанню в невеличких, але вишуканих бутік готелях (міні-готелях).

Не цураються мандрівники і більш бюджетних місць відпочинку замість популярних і "розкручених" аналогів.

Експерти прогнозують також збільшення кількості туристів у різних країнах на тлі культурних і спортивних подій - музичних концертів і фестивалів, футбольних і спортивних змагань.

Очікується, що продаж "глобальних пакетів спортивного туризму" може збільшитись цього року на близько 15%.

Це пов'язано з тим, що люди шукають різноманітних розваг у різних куточках світу.

Особливу увагу дехто з користувачів звертає і на довгоочікуваний європейський етап туру видатної американської артистки Тейлор Свіфт під назвою Eras.

Насамкінець, все більше людей починають цікавитись так званим "екотуризмом".

З огляду на це особливої популярності набули подорожі залізницею та нічні поїздки, які дозволяють не лише економити на оренді житла, але й дарують унікальний досвід з можливістю побачити світ, долаючи відстані швидко та зручно.

Засинати в одній країні, а просинатися вже в іншій - подобається все більшій кількості людей.

За словами віце-президента з розвитку й президента Великої Британії сервісу Trainline (бронювання квитків на потяги та автобуси Європою), люди все частіше подорожують до сусідніх країн, а залізниця відіграє в цьому дедалі важливішу роль.

"Ми з нетерпінням чекаємо подальшого зростання залізничних мандрівок та відкриття нових міжнародних і нічних маршрутів", - додав він.

Що допомагає мандрівникам планувати відпочинок

Сучасні технології суттєво допомагають людям як під час навчання чи роботи, так і під час відпочинку.

З огляду на це все більшої популярності серед мандрівників набувають інструменти, додатки та сервіси на основі штучного інтелекту.

Вони дозволяють туристам:

  • завчасно спланувати будь-яку подорож
  • отримати персоналізовані пропозиції щодо маршрутів
  • знайти ключову інформацію про культурні чи історичні пам'ятки, або ж інші об'єкти, що ввійдуть до запланованого маршруту
  • придбати найбільш доступні квитки на необхідний транспорт
  • забронювати бюджетні місця в готелі
  • мати "під рукою" безкоштовного місцевого гіда або перекладача
  • уникати стресу й залишатися "зібраними" впродовж всього відпочинку - отримуючи при цьому максимум позитивних емоцій і яскравих вражень

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які міста Європи можуть стати найдешевшими для туристів.

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