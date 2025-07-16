Спрятаться не удалось: ВСУ показали, как уничтожают оккупантов в неожиданных местах

На Краматорском направлении российские пехотинцы пытались прятаться в трубах, коллекторах и лесополосах, но ВСУ обнаружили их и уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 5 отдельной штурмовой Киевской бригады.

"Думает, что там безопасно. Но наши операторы работают четко и системно. Очередное уничтожение пехоты в трубах - контрольный минус в составе вражеского подразделения. Не прячьтесь. Все равно найдем", - добавили в бригаде.

По данным бойцов, на Краматорском направлении есть места, куда противник постоянно лезет. Это трубы, дренажные коллекторы, лесополосы.

"Пехота в трубах - больше не пехота", - отметили военные.

Ситуация на фронте 16 июля

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили более тысячи человек.

Также украинские воины обезвредили танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны и другую технику врага.

Сегодня утром Генеральный штаб Украины обновил ситуацию по ситуации на каждом из направлений фронта, а также показали, как это выглядит на картах боевых действий.

Стоит добавить, что по состоянию на вечер 15 июля на украинском фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении.

В то же время аналитики Института изучения войны рассказали о новых попытках врага прорвать оборону украинских защитников. А также показали обновленные карты боев.

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