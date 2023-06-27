Сховали у бананах. У Нідерландах виявили наркотики майже на 270 млн євро

"У контейнерах на складі порту Роттердама виявили ще один великий вантаж кокаїну. Між бананами було близько 3600 кілограмів кокаїну. Це найбільша знахідка цього року", - йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Згортки з наркотиками знайшли, зокрема, у контейнері із замороженими фруктовими соками з Бразилії та у вантажі бананів з Еквадору.

Вулична вартість цієї партії наркотиків у Нідерландах оцінюється приблизно у 269 млн. євро. За даними слідчих, кокаїн могли завантажити в Еквадорі. При цьому, на їхню думку, компанія, зазначена одержувачем контейнера, не має відношення до контрабанди наркотиків.

Великі партії наркотиків знаходять у Європі

У країнах ЄС періодично поліцейські та працівники митниці знаходять великі партії наркотиків, які потрапляють на ринки переважно морським шляхом.

Так, під час перевірки на одному з пунктів митного контролю аеропорту Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених з екстазі. Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються для подібних "посилок", які зазвичай вирушають з Латинської Америки як "вітамінні добавки".

Також іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.