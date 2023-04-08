Під виглядом великодніх кроликів: у Бельгії конфіскували партію наркотиків
У ході перевірки на одному з пунктів митного контролю аеропорту Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених із екстазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
В одному з вантажних терміналів аеропорту в столиці Бельгії митники перехопили партію фальшивих шоколадних кроликів, зроблених із MDMA – напівсинтетичної психоделічної речовини.
"Тут у нас є один-два кілограми цього наркотику. З одного кілограма можна зробити шість тисяч пігулок екстазі", - розповіла співробітниця митного контролю аеропорту Брюсселя Пол Мелейнер.
Пакет адресувався покупцю до Гонконгу. Зазначається, що Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються для подібних посилок, які зазвичай відправляються з Латинської Америки як вітамінні добавки.
Раніше ми повідомляли, що понад 75% українців вважають за серйозну проблему нелегального поширення наркотиків на території держави. Більшість людей вважають, що держава не ефективно бореться із цим явищем.
Нагадаємо, правоохоронці на Київщині викрили організатора масштабного міжрегіонального каналу збуту психотропів та наркотичних речовин.
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