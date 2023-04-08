Під виглядом великодніх кроликів: у Бельгії конфіскували партію наркотиків

У ході перевірки на одному з пунктів митного контролю аеропорту Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених із екстазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

В одному з вантажних терміналів аеропорту в столиці Бельгії митники перехопили партію фальшивих шоколадних кроликів, зроблених із MDMA – напівсинтетичної психоделічної речовини.

"Тут у нас є один-два кілограми цього наркотику. З одного кілограма можна зробити шість тисяч пігулок екстазі", - розповіла співробітниця митного контролю аеропорту Брюсселя Пол Мелейнер.

Пакет адресувався покупцю до Гонконгу. Зазначається, що Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються для подібних посилок, які зазвичай відправляються з Латинської Америки як вітамінні добавки.