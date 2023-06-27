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Спрятали в бананах. В Нидерландах обнаружили наркотики почти на 270 млн евро

Фото: в Нидерландах обнаружили наркотики почти на 270 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Нидерландов в порту Роттердама обнаружила крупнейшую с начала года партию кокаина – почти 3,6 тонны. Она была спрятана между фруктовых соков и бананов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"В контейнерах на складе порта Роттердама обнаружили еще один большой груз кокаина. Между бананами было около 3600 килограммов кокаина. Это самая большая находка в этом году”, - говорится в сообщении местной полиции.

Свертки с наркотиками нашли, в частности, в контейнере с замороженными фруктовыми соками из Бразилии и в грузе бананов из Эквадора.

Уличная стоимость этой партии наркотиков в Нидерландах оценивается примерно в 269 млн евро. По данным следователей, кокаин могли погрузить в Эквадоре. При этом, по их мнению, компания, указанная получателем контейнера, не имеет отношения к контрабанде наркотиков.

Крупные партии наркотиков находят в Европе

В странах ЕС периодически полицейские и работники таможни находят крупные партии наркотиков, которые попадают на рынки преимущественно морским путем.

Так, В ходе проверки на одном из пунктов таможенного контроля аэропорта Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази. Бельгия, Франция и Германия часто используются для подобных "посылок", которые обычно отправляются из Латинской Америки как "витаминные добавки".

Также испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

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