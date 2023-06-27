Спрятали в бананах. В Нидерландах обнаружили наркотики почти на 270 млн евро

"В контейнерах на складе порта Роттердама обнаружили еще один большой груз кокаина. Между бананами было около 3600 килограммов кокаина. Это самая большая находка в этом году”, - говорится в сообщении местной полиции.

Свертки с наркотиками нашли, в частности, в контейнере с замороженными фруктовыми соками из Бразилии и в грузе бананов из Эквадора.

Уличная стоимость этой партии наркотиков в Нидерландах оценивается примерно в 269 млн евро. По данным следователей, кокаин могли погрузить в Эквадоре. При этом, по их мнению, компания, указанная получателем контейнера, не имеет отношения к контрабанде наркотиков.

Крупные партии наркотиков находят в Европе

В странах ЕС периодически полицейские и работники таможни находят крупные партии наркотиков, которые попадают на рынки преимущественно морским путем.

Так, В ходе проверки на одном из пунктов таможенного контроля аэропорта Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази. Бельгия, Франция и Германия часто используются для подобных "посылок", которые обычно отправляются из Латинской Америки как "витаминные добавки".

Также испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.