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Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (відео)

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Іспанія, Вівторок 27 грудня 2022 19:21
Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (відео) Фото: Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuropaPress.

Поліція Іспанії повідомила, що під час операції, проведеної спільно з британським національним агентством із боротьби зі злочинністю, іспанські митники висадилися на човен у затоці Кадіс, де він шукав прихистку від шторму.

"Слідство встановило, що судно мало бути використане для завантаження великої кількості гашишу в Марокко, який мав бути транспортований до Латинської Америки", - повідомили в поліції.

Човен прямував до західного узбережжя Марокко, щоб забрати свій вантаж, але потім був змушений повернутися до Іспанії через погану погоду в Гібралтарській протоці, де його й перехопило патрульне судно.

Офіцери, піднявшись на човен, виявили "численні пакети з рафії, які часто використовуються для транспортування цього виду наркотиків". Поліцейські загалом нарахували 130 пакетів, що містили близько 4400 кг гашишу.

Після цього човен доставили в Кадіс, а двох британських членів екіпажу заарештували, проте в поліції повідомили, що не виключають можливості подальших арештів.

Нагадаємо, СБУ виявила у Києві підпільний склад з понад 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель на Черкащині. Щомісяця організатори наркобізнесу отримували "прибутки" на понад 2 млн гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що київського наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у столичних нічних клубах, засудили до п'яти років ув'язнення.

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