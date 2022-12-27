Іспанія вилучила більше 4 тонн наркотиків на човні з британським екіпажем (відео)

Іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuropaPress .

Поліція Іспанії повідомила, що під час операції, проведеної спільно з британським національним агентством із боротьби зі злочинністю, іспанські митники висадилися на човен у затоці Кадіс, де він шукав прихистку від шторму.

"Слідство встановило, що судно мало бути використане для завантаження великої кількості гашишу в Марокко, який мав бути транспортований до Латинської Америки", - повідомили в поліції.

Човен прямував до західного узбережжя Марокко, щоб забрати свій вантаж, але потім був змушений повернутися до Іспанії через погану погоду в Гібралтарській протоці, де його й перехопило патрульне судно.

Офіцери, піднявшись на човен, виявили "численні пакети з рафії, які часто використовуються для транспортування цього виду наркотиків". Поліцейські загалом нарахували 130 пакетів, що містили близько 4400 кг гашишу.

Así transportaban 4,4 toneladas de hachís en un velero que ha sido intervenido en la Bahía de Cádiz con destino a Sudamérica https://t.co/pJ2t2HeEFg pic.twitter.com/XuZDty8UYy — Europa Press (@europapress) December 27, 2022