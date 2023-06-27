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Сховали у бананах. У Нідерландах виявили наркотики майже на 270 млн євро

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Вівторок 27 червня 2023 01:45
Сховали у бананах. У Нідерландах виявили наркотики майже на 270 млн євро Фото: у Нідерландах виявили наркотики майже на 270 млн євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Нідерландів у порту Роттердама виявила найбільшу з початку року партію кокаїну – майже 3,6 тонни. Вона була захована між фруктових соків та бананів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"У контейнерах на складі порту Роттердама виявили ще один великий вантаж кокаїну. Між бананами було близько 3600 кілограмів кокаїну. Це найбільша знахідка цього року", - йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Згортки з наркотиками знайшли, зокрема, у контейнері із замороженими фруктовими соками з Бразилії та у вантажі бананів з Еквадору.

Вулична вартість цієї партії наркотиків у Нідерландах оцінюється приблизно у 269 млн. євро. За даними слідчих, кокаїн могли завантажити в Еквадорі. При цьому, на їхню думку, компанія, зазначена одержувачем контейнера, не має відношення до контрабанди наркотиків.

Великі партії наркотиків знаходять у Європі

У країнах ЄС періодично поліцейські та працівники митниці знаходять великі партії наркотиків, які потрапляють на ринки переважно морським шляхом.

Так, під час перевірки на одному з пунктів митного контролю аеропорту Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених з екстазі. Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються для подібних "посилок", які зазвичай вирушають з Латинської Америки як "вітамінні добавки".

Також іспанська поліція заарештувала човен із 4400 кілограмами гашишу біля узбережжя південної Іспанії та заарештувала двох британських членів екіпажу, які, ймовірно, прямували до Латинської Америки.

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