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Шотландия сделает бесплатными средства интимной гигиены для женщин

Фото: Шотландия сделает бесплатными средства интимной гигиены для женщин (freepik)
Автор: Олег Васкив

Шотландия станет первой страной в мире, которая бесплатно будет предоставлять женщинам прокладки и тампоны. Средства интимной гигиены можно будет получить в местных органах власти и образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, 15 августа откроется более 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно будет найти через специальное приложение "PickupMyPeriod".

"Предоставление доступа к средствам личной женской гигиены является основополагающим для равенства и достоинства и устраняет финансовые препятствия для доступа к ним. Мы гордимся тем, что являемся первым национальным правительством в мире, которое приняло такие меры", - отметила министр соцсправедливости Шона Робисон.

К слову, в Шотландии раньше школы, колледжи и университеты должны были бесплатно размещать в туалетах средства гигиены для женщин. Теперь закон обязывает обеспечить бесплатный доступ к средствам интимной гигиены любому.

Напомним, в Шотландии одобрили решение ввести COVID-паспорта. Уже с 1 октября, чтобы посещать ночные клубы или массовые мероприятия, необходимо будет иметь с собой документ.

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Шотландия