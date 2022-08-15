Шотландія зробить безкоштовними засоби інтимної гігієни для жінок

Шотландія стане першою країною у світі, яка безкоштовно надаватиме жінкам прокладки та тампони. Засоби інтимної гігієни можна буде отримати у місцевих органах влади й освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Так, 15 серпня відкриється понад 1000 пунктів із безкоштовними засобами жіночої гігієни. Їх можна буде знайти через спеціальний додаток "PickupMyPeriod".

"Надання доступу до засобів особистої жіночої гігієни є основоположним для рівності та гідності та усуває фінансові перешкоди для доступу до них. Ми пишаємося тим, що є першим національним урядом у світі, який вжив таких заходів", - зазначила міністерка соцсправедливості Шона Робісон.

До слова, у Шотландії раніше школи, коледжі та університети повинні були безкоштовно розміщувати у туалетах засоби гігієни для жінок. Тепер закон зобов'язує забезпечити безплатний доступ до засобів інтимної гігієни будь-кому.