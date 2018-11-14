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Шотландия предупреждает о разрушительных последствиях соглашения о Brexit

Новости » Политика    14.11.2018 - 17:21
Шотландия предупреждает о разрушительных последствиях соглашения о Brexit
Фото: Никола Стерджен (flickr.com/firstministerofscotland)

Первый министр Шотландии сообщила, что предложения выводят Шотландию из единого рынка ЕС

Проект соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС будет иметь разрушительное воздействие на рабочие места и инвестиции в Шотландии. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Первый министр Шотландии сообщила, что предложения выводят Шотландию из единого рынка ЕС, в то время как Северная Ирландия фактически останется там.

"Соглашение выводит Шотландию из единого рынка, что уже само по себе плохо. Но в дополнение мы вынуждены будем конкурировать за инвестиции и рабочие места с Северной Ирландией, которая фактически останется на едином рынке", - сказала она.

Стерджен добавила, что из того, что она знает об этом соглашении, оно предусматривает "худший из всех возможных миров для Шотландии".

"Оно было бы разрушительным для рабочих мест и инвестиций в Шотландию, и это не то, что любой должен быть готов принять", - добавила она.

Напомним, вчера, 13 ноября, Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне договор об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit).

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