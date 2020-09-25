Шотландия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Фото: "Динамо" предстоит наверстать отстает от шотландских клубов (facebook.com/fcdynamoua)

Украина потеряла двух представителей в еврокубках

По итогам еврокубковой недели Украина опустилась на 13 место в таблице коэффициентов УЕФА. Нашу ассоциацию опередила Шотландия.

Победа киевского "Динамо" над "Гентом" в квалификации Лиги чемпионов, а также поражения черниговской "Десны" от "Вольфсбурга" и ковалевского "Колоса" от "Риеки" в отборе Лиги Европы принесли украинской ассоциации 2 очка (1 за победу и по 0,5 соответственно).

Суммарно у Украины 9 очков в евросезоне (4 бонусных от "Шахтера", 2,5 от "Динамо", 2 от "Колоса" и 0,5 от "Десны"), что при делении на 5 команд-участниц дает 1,800 балла. При этом в еврокубках остались три украинских клуба.

Суммарный коэффициент Украины составляет 28,100. Хоть и на 0,025 балла, но нас обошла Шотландия. Выше Украины также находятся Австрия и Турция, отставание от которых увеличилось до 0,700 и 2,000 балла соответственно.

Отметим, что крайне важно отыграть упущенные позиции, так как 13 место рейтинга спустя сезон будет представлено только одной командой в Лиге чемпионов.

Следующие еврокубковые матчи состоятся 29 сентября - 1 октября. Это будет финиш квалификации. На кону ответного поединка "Динамо" с "Гентом" - четыре бонусных балла.

Напомним, в прошлом цикле Украина обошла Нидерланды и финишировала на девятой позиции, которая распределяет путевки в еврокубки через один сезон - на 2021-2022 годы.