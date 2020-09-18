Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Фото: сенсационная победа "Колоса" в Греции (koloskovalivka.com)

В новом сезоне стартуем с 12 позиции

Украина добыла максимум из возможного в таблицу коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели. Победы "Динамо" над АЗ в Лиге чемпионов и "Колоса" над "Арисом" в Лиге Европы принесли в национальную копилку каждая по 1,5 очка.

Ранее донецкий "Шахтер", получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически принес 4 балла. Суммарно у Украины 7 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1,400 балла.

Новый сезон наша национальная ассоциация начала на 12 позиции после того, как был отброшен урожайный для Украины сезон 2015/16 (тогда набрали 9,800 балла). Мы продолжаем отставать от Турции на 0,500 балла, однако немного приблизившись к 10 месту, на которой располагается Австрия (минус 1,925).

При этом еще ни одна украинская команда не вылетела из европейских турниров. А вот Австрия потеряла представителя в Лиге Европы "Хартберг". Турция на неделе была представлена ​​лишь одной командой - "Галатасараем", который победил "Нефтчи" и прошел в третий раунд квалификации ЛЕ.

Напомним, в прошлом цикле Украина обошла Нидерланды и финишировала на девятой позиции, которая распределяет путевки в еврокубки через один сезон - на 2021-2022 годы.