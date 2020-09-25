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Шотландія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА

П'ятниця 25 вересня 2020 10:31
Шотландія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: "Динамо" доведеться надолужити відстає від шотландських клубів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Україна втратила двох представників у єврокубках

За підсумками єврокубкового тижня Україна опустилася на 13 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нашу асоціацію випередила Шотландія.

Перемога київського "Динамо" над "Гентом" у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також поразки чернігівської "Десни" від "Вольфсбурга" і ковалівського "Колоса" від "Рієки" у відборі Ліги Європи принесли українській асоціації 2 очка (1 за перемогу і по 0,5 відповідно).

Сумарно в України 9 очок в євросезоні (4 бонусних від "Шахтаря", 2,5 від "Динамо", 2 від "Колоса" і 0,5 від "Десни"), що при діленні на 5 команд-учасниць дає 1,800 бала. При цьому в єврокубках залишилися три українські клуби.

Сумарний коефіцієнт України становить 28,100. Хоч і на 0,025 бала, але нас обійшла Шотландія. Вище за Україну також знаходяться Австрія і Туреччина, відставання від яких збільшилася до 0,700 і 2,000 бала відповідно.

Зазначимо, що вкрай важливо відіграти втрачені позиції, оскільки 13 місце рейтингу через сезон буде представлено тільки однією командою в Лізі чемпіонів.

Наступні єврокубкові матчі відбудуться 29 вересня - 1 жовтня. Це буде фініш кваліфікації. На кону поєдинку у відповідь "Динамо" з "Гентом" - чотири бонусних бали.

Нагадаємо, в минулому циклі Україна обійшла Нідерланди і фінішувала на дев'ятій позиції, яка розподіляє путівки у єврокубки через один сезон - на 2021-2022 роки.

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