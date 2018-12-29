В Шотландии произошло масштабное ДТП, 23 человека пострадали

Иллюстративное фото (УНИАН)

Авария произошла недалеко от населенного пункта Лодер

По меньшей мере один человек погиб, еще 23 получили травмы после того, как частный микроавтобус перевернулся в субботу при движении по одной из дорог в Шотландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лодер в шотландском округе Скоттиш-Бордерс.

Отмечено, что один мужчина погиб на месте. Водитель и 22 пассажира были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября, в Великобритании в графстве Уорикшир на автобане M40 столкнулись три грузовика и загорелись, погиб человек.

Спасатели, прибывшие на место аварии, обнаружили два горящих грузовика, третий отбросило вперед.

Как писало РБК-Украина, в Тернопольской области на автодороге Збараж-Мусоровцы грузовик столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали три человека. Отмечается, что в результате столкновения пострадали трое пассажиров легкового авто, их госпитализировали и двух мужчин после оказания медпомощи отпустили домой, третьего направили в нейрохирургическое отделение с открытым переломом лобной кости головы.