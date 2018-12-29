У Шотландії сталося масштабне ДТП, постраждали 23 людини

Ілюстративне фото (УНІАН)

Аварія сталася неподалік від населеного пункту Лаудер

Щонайменше одна людина загинула, ще 23 отримали травми після того, як приватний мікроавтобус перекинувся в суботу при русі по одній з доріг в Шотландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, інцидент стався недалеко від населеного пункту Лаудер в шотландському окрузі Скоттиш-Бордерс.

Зазначено, що один чоловік загинув на місці. Водій і 22 пасажири були госпіталізовані. Поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 вересня, у Великобританії в графстві Уорікшир на автобані M40 зіткнулися три вантажівки і загорілися, загинула людина.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, виявили дві палаючі вантажівки, третю відкинуло вперед.

Як повідомляло РБК-Україна, в Тернопільській області на автодорозі Збараж-Мусорівці вантажівка зіткнулася з автомобілем, в результаті чого постраждали три людини. Відзначається, що в результаті зіткнення постраждали троє пасажирів легкового авто, їх госпіталізували і двох чоловіків після надання меддопомоги відпустили додому, третього направили в нейрохірургічне відділення з відкритим переломом лобової кістки голови.