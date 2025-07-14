Шостку атакували дрони та авіабомби: є загиблі та пораненні, зруйновано будинки (фото)

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик - син однієї з постраждалих.

Фото: наслідки удару по Шостці 14 липня (t.me/dsns_telegram)

Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.