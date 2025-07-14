RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Шостку атаковали дроны и авиабомбы: есть погибшие и раненые, разрушены дома (фото)

Фото: последствия удара по Шостке 14 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 14 июля нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.

По предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин. Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик - сын одной из пострадавших.

Фото: последствия удара по Шостке 14 июля (t.me/dsns_telegram)

Зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых сооружения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.

Фото: последствия удара по Шостке 14 июля (t.me/UA_National_Police)

Удары России 13 июля

Российские военные вчера снова нанесли удары по Сумах. В результате вражеских обстрелов часть города осталась без света. Среди критически важных объектов - три больницы, которые также остались без электроснабжения.

Враг также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГСЧССумская область