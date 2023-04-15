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У Шосткінському районі Сумської області пролунали вибухи

Фото: у Шосткінському районі Сумської області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Шосткінському районі Сумської області сьогодні увечері, 15 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що вибухи було чути у Свеській громаді поруч з селищем Свеса. Про причини та наслідки вибухів поки що офіційно не повідомлялося. Жителів області просять по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватись правил "двох стін".

Раніше повідомлялося, що у суботу, 15 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього було зафіксовано 158 "прильотів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Усього було зафіксовано до десяти "прильотів".

Також раніше ми писали, що у четвер, 13 квітня, російські війська тричі обстріляли дві громади Сумської області. Усього було зафіксовано 22 "прильоти".

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Сумська областьвибухи