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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області: пошкодили лінію електропередач

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Сумська область , Субота 15 квітня 2023 21:45
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області: пошкодили лінію електропередач Фото: росіяни обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 15 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 158 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Сьогодні росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад. Зафіксовано 158 "прильотів" з мінометів, АГС, артилерії. Також були три ракетних "прильоти", - йдеться в повідомленні.

  • Юнаківська громада: з території РФ був пуск трьох НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три "прильоти" з міномета, внаслідок яких у селі Басівка пошкоджена лінія електропередач. Наразі електропостачання відновлено.
  • Великописарівська громада: ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 "прильотів" з міномета.
  • Білопільська громада: росіяни скинули 26 мін та здійснили 10 ударів з артилерії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано до десяти "прильотів".

Також раніше ми писали, що у четвер, 13 квітня, російські війська тричі обстріляли дві громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 22 "прильоти".

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