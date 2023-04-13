Росіяни обстріляли дві громади Сумської області з мінометів, артилерії та АГС

У четвер, 13 квітня, російські війська тричі обстріляли дві громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 22 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

"Протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад - Есманської та Білопільської. Зафіксовано 22 "прильоти" з мінометів, артилерії та АГС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 12 квітня, збройні формування РФ обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 11 квітня російські війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Пошкодили агрофірму та приватні будинки..

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