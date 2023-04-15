В Шосткинском районе Сумской области прозвучали взрывы: есть раненый

В Шосткинском районе Сумской области сегодня вечером, 15 апреля, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Информация о пострадавших уточняется. Предварительно ранено гражданское лицо. На месте работают правоохранители и ГСЧС.

ПО данным ОК "Север", около 22:40 15 апреля оккупанты нанесли авиаудар, предположительно, с помощью управляемой бомбы, попав в коммунальное учреждение в Шосткинском районе.

Сообщается, что взрывы были слышны в Свесской громаде рядом с поселком Свесса. О причинах и последствиях взрывов пока официально не сообщалось. Жителей области просят по возможности оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 апреля, российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего было зафиксировано 158 "прилетов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано до десяти "прилетов".

Также ранее мы писали, что в четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".

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