В Шостке утром прогремел взрыв: есть раненые

При этом других подробностей относительно взрыва глава области пока не предоставил.

Кроме того, по его словам, оккупанты обстреляли Юнакивскую общину: около 20 приходов из артиллерии после 6 утра.

Также Миропольская община попала под вражеский обстрел, в 6:30 начался минометный обстрел общины, 10 приходов.

Вместе с тем в Белопольской общине после 7 утра было два прихода из гранатомета, в это время был минометный обстрел (4 прихода) по окрестностях одного из населенных пунктов Хотинской общины.

Напомним, сегодня утром российская армия массированно обстреливала города Украины, атаки зафиксированы в Николаеве, возле Кропивницкого, в Харькове, а также в Никопольском и Криворожском районах.

В частности, стали известны подробности удара по Николаеву и Харькову.

Кроме того, сообщается, что возле Кропивницкого ударили 13 вражеских ракет, пострадали военные, есть погибшие.

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