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Ракетный удар вблизи Кропивницкого: ранены 9 военных, есть погибший

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Кировоградская область, Суббота 23 июля 2022 09:56
Ракетный удар вблизи Кропивницкого: ранены 9 военных, есть погибший Фото: из-за ракетного удара вблизи Кропивницкого ранены 9 военных, один погиб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В результате попадания российских ракет возле Кропивницкого ранены 9 военнослужащих. Один из-за вражеских атак погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в эфире телемарафона.

"Сейчас ведутся спасательные работы и предоставляется необходимая помощь людям, которые пострадали. Среди них военнослужащие - 9 раненых и один погибший. Два охранника трансформаторной подстанции, предварительно, погибли", - рассказал Райкович.

Он также прокомментировал ситуацию по обесточиванию одного из районов в Кропивницком.

"Сработала тяговая подстанция и один из районов города обесточен. Будет проведена проверка и профилактика и восстановится электроснабжение. Коммунальные структуры города будут работать в обычном режиме", - рассказал Райкович.

Россия выпустила 13 ракет

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого (Кировоградская область).

Враг выпустил 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. Попал в инфраструктурные объекты.

В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

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Кропивницкий ракетный удар Кропивницкая область
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