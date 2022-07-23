У Шостці вранці пролунав вибух: є поранені

При цьому інших подробиць стосовно вибуху очільник області поки не надав.

Крім того, за його словами, окупанти обстріляли Юнаківську громаду: близько 20 приходів з артилерії після 6 ранку.

Також Миропільська громада потрапила під ворожий обстріл, о 6:30 почався мінометний обстріл громади, 10 приходів.

Разом з тим в Білопільській громаді після 7 ранку було два приходи з гранатомета, в цей час був мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія масовано обстрілювала міста України, атаки зафіксовані в Миколаєві, біля Кропивницького, в Харкові, а також у Нікопольському та Криворізькому районах.

Зокрема, стали відомі подробиці удару по Миколаєву та Харкову.

Крім того, повідомляється, що біля Кропивницького вдарили 13 ворожих ракет, постраждали військові, є загиблі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.