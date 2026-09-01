Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу

Про що йдеться в матеріалі: Як довго можуть тривати затяжні тривоги

Чому основний удар зараз припадає на Київ

Чому Росія запускає реактивні дрони малими партіями

Чи долетять реактивні дрони до Заходу України

У період із 27 серпня до кінця місяця інтенсивність ударів у напрямку столиці залишалася критично високою. Безпілотники заходять на Київ з північного напрямку - від кордону з Білоруссю, після чого через Київське море прямують до міста.

Лише за чотири дні противник випустив близько 1,5 тисячі дронів, з яких 800 були саме реактивними. Тенденція до зростання виявилася стрімкою: у липні ворог наростив використання реактивних БПЛА уп'ятеро, а вже за серпень ця цифра перевищила 2800 одиниць.

При цьому відсоток збиття реактивних безпілотників, за даними Повітряних сил ЗСУ, становить 60%. При тому що ефективність протидії "класичним" ударним дронам на рівні 90-95%. Однак попри це російські атаки призводять до влучань, що несуть за собою руйнування та жертви.

Скільки ще РФ може атакувати Київ

Як зазначає старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, прогнозувати часові рамки таких атак складно, адже інтенсивність залежить від поточних сил ворога та завдань російського командування.

Зараз окупанти запускають реактивні дрони невеликими групами, щоб підтримувати в Києві фактично безперервну повітряну тривогу.

"Вочевидь це може тривати до "виборів" до російської Держдуми, які відбудуться наприкінці вересня (з 18 по 20 вересня - ред.). Це робиться для формування медійного ефекту "перемоги" серед російського суспільства", - пояснює Земляний.

Водночас ключовим фактором залишається спроможність російського ВПК. За наявними даними, під час останніх атак росіяни застосовували реактивні дрони, виготовлені у липні або серпні.

"Вони фактично запускають засоби ледь не з конвеєра, щоб підтримувати інтенсивність. І це якраз може бути тією тонкою межею, коли вони банально не зможуть підтримувати темп через брак дронів", - підкреслює аналітик.

Чи можуть реактивні дрони долетіти до Заходу України

Наразі основними напрямками російських ударів залишаються Київщина та прикордонні регіони на півночі, південь України, а також прифронтові області - Дніпропетровська, Запорізька та Харківська.

За словами Земляного, така географія відповідає загальній кампанії РФ із послаблення України - завдання ударів по логістиці та критичній інфраструктурі.

На думку аналітика, розширення масштабних атак на західні області малоймовірне, поки командування РФ не змінить пріоритетність цілей. Проте потенційна загроза для заходу України зберігається постійно.

"Новітні реактивні дрони, такі як "Герань-4" чи "Герань-5", за рахунок високого польоту спроможні заходити глибоко в тил. Вже зафіксовано випадки, коли реактивні БпЛА долали до 900 км територією України. Зважаючи на те, що за оцінками ГУР потенційна дальність "Герань-5" сягає близько 1000 км, під загрозою потенційно залишається вся територія країни", - підсумував Земляний.