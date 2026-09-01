Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу

О чем говорится в материале: Как долго могут продолжаться затяжные тревоги

Почему основной удар сейчас приходится на Киев

Почему Россия запускает реактивные дроны малыми партиями

Долетят ли реактивные дроны на Запад Украины

В период с 27 августа по конец месяца интенсивность ударов в направлении столицы оставалась критически высокой. Беспилотники заходят в Киев с северного направления - от границы с Беларусью, после чего через Киевское море направляются в город.

Только за четыре дня противник выпустил около 1,5 тысячи дронов, из которых 800 были именно реактивными. Тенденция к росту оказалась стремительной: в июле враг нарастил использование реактивных БПЛА в пять раз, а уже за август эта цифра превысила 2800 единиц.

При этом процент сбития реактивных беспилотников, по данным Воздушных сил ВСУ, составляет 60%. При том что эффективность противодействия "классическим" ударным дронам на уровне 90-95%. Однако, несмотря на это, российские атаки приводят к попаданиям, которые несут за собой разрушения и жертвы.

Сколько еще может РФ атаковать Киев

Как отмечает старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества, прогнозировать временные рамки таких атак сложно, ведь интенсивность зависит от текущих сил врага и задач российского командования.

Сейчас оккупанты запускают реактивные дроны небольшими группами, чтобы поддерживать в Киеве фактически непрерывную воздушную тревогу.

"Очевидно, это может продолжаться до "выборов" в российскую Госдуму, которые состоятся в конце сентября (с 18 по 20 сентября - ред.). Это делается для формирования медийного эффекта "победы" среди российского общества", - объясняет Земляной.

В то же время ключевым фактором остается способность российского ВПК. По имеющимся данным, в последние атаки россияне применяли реактивные дроны, изготовленные в июле или августе.

"Они фактически запускают средства чуть ли не с конвейера, чтобы поддерживать интенсивность. И это как раз может быть тем тонким пределом, когда они банально не смогут поддерживать темп из-за нехватки дронов", - подчеркивает аналитик.

Могут ли реактивные дроны долететь до Запада Украины

Основными направлениями российских ударов остаются Киевщина и приграничные регионы на севере, юг Украины, а также прифронтовые области - Днепропетровская, Запорожская и Харьковская.

По словам Земляного, такая география отвечает общей кампании РФ по ослаблению Украины - нанесение ударов по логистике и критической инфраструктуре.

По мнению аналитика, расширение масштабных атак на западные области маловероятно, пока командование РФ не изменит приоритетность целей. Однако потенциальная угроза для Запада Украины сохраняется постоянно.

"Новейшие реактивные дроны, такие как "Герань-4" или "Герань-5", за счет высокого полета способны заходить глубоко в тыл. Уже зафиксированы случаи, когда реактивные БпЛА преодолевали до 900 км по территории Украины. Учитывая, что по оценкам ГУР потенциальная дальность "Герань-5" достигает до 1000 км, под угрозой потенциально остается вся территория страны", - подытожил Земляной.