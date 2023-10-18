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Шольцю в Тель-Авіві через повітряну тривогу довелося лягти на землю в аеропорту (відео)

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення візиту до Ізраїлю не зміг одразу вилетіти з країни через сигнал повітряної тривоги, що спрацювала в аеропорту Бен-Гуріон. Німецький політик був змушений залишити борт і лягти на землю згідно з протоколами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) журналістки Сари Зіверт.

Після спрацювання тривоги пасажирів урядового літака негайно евакуювали. Вийшовши з лайнера, Шольц разом з усіма ліг на злітну смугу.

Потім канцлера Німеччини відвезли до одного з укриттів, розташованих у будівлі аеропорту.

Також повідомляється, що Шольц побачив два вибухи, пов'язані із роботою ізраїльської протиповітряної оборони.

Щойно заходи безпеки дозволили Шольцу з делегацією далі здійснювати виліт, літак було оглянуто, і борт із Тель-Авіва вирушив до єгипетської столиці Каїр.

Зазначимо, що німецький канцлер став першим главою уряду країн Європи, який відвідав Ізраїль після початку широкомасштабного нападу бойовиків ХАМАС.

Додамо, що 18 жовтня президент США Джо Байден має намір відвідати Ізраїль. Раніше у Білому домі також повідомили, що свою заплановану поїздку до Йорданії американський лідер уже скасував.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого повторного візиту до Ізраїлю змушений був ховатися від обстрілів у бункері разом із прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху.

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ІзраїльОлаф Шольц