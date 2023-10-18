Шольцю в Тель-Авіві через повітряну тривогу довелося лягти на землю в аеропорту (відео)

Після спрацювання тривоги пасажирів урядового літака негайно евакуювали. Вийшовши з лайнера, Шольц разом з усіма ліг на злітну смугу.

Потім канцлера Німеччини відвезли до одного з укриттів, розташованих у будівлі аеропорту.

Також повідомляється, що Шольц побачив два вибухи, пов'язані із роботою ізраїльської протиповітряної оборони.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA— Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

Щойно заходи безпеки дозволили Шольцу з делегацією далі здійснювати виліт, літак було оглянуто, і борт із Тель-Авіва вирушив до єгипетської столиці Каїр.

Зазначимо, що німецький канцлер став першим главою уряду країн Європи, який відвідав Ізраїль після початку широкомасштабного нападу бойовиків ХАМАС.

Додамо, що 18 жовтня президент США Джо Байден має намір відвідати Ізраїль. Раніше у Білому домі також повідомили, що свою заплановану поїздку до Йорданії американський лідер уже скасував.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого повторного візиту до Ізраїлю змушений був ховатися від обстрілів у бункері разом із прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху.