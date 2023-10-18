Шольцу в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги пришлось лечь на землю в аэропорту (видео)

После срабатывания тревоги пассажиров правительственного самолета немедленно эвакуировали. Выйдя из лайнера Шольц вместе со всеми лег на взлетную полосу.

Затем канцлера Германии отвезли в одно из убежищ, расположенных в здании аэропорта.

Также сообщается, что Шольц увидел два взрыва, связанные с работой израильской противовоздушной обороны.

Как только меры безопасности позволили Шольцу с делегацией дальше совершать вылет, самолет был осмотрен, и борт из Тель-Авива отправился в египетскую столицу Каир.

Отметим, что немецкий канцлер стал первым главой правительства стран Европы, который совершил визит в Израиль после начала широкомасштабного нападения боевиков ХАМАС.

Добавим, что 18 октября президент США Джо Байден намерен посетить Израиль. Ранее в Белом доме также сообщили, что свою запланированную поездку в Иорданию американский лидер уже отменил.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего повторного визита в Израиль вынужден был скрываться от обстрелов в бункере вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.