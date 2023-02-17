Шольц закликав прискорити поставки танків Україні, пообіцяв сприяти цьому

Канцлер Олаф Шольц закликав союзників якнайшвидше поставити бойові танки України. Заявив, що Німеччина сприятиме цьому.

Про це заявив Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Шольца, Німеччина допоможе союзникам надаючи їм логістику, поповнюючи запаси і навчаючи українських солдатів. "Для мене це приклад того, якого лідерства люди можуть очікувати від Німеччини", - додав канцлер.