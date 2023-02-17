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Шольц закликав прискорити поставки танків Україні, пообіцяв сприяти цьому

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П'ятниця 17 лютого 2023 16:11
Шольц закликав прискорити поставки танків Україні, пообіцяв сприяти цьому Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Олаф Шольц закликав союзників якнайшвидше поставити бойові танки України. Заявив, що Німеччина сприятиме цьому.

Про це заявив Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Шольца, Німеччина допоможе союзникам надаючи їм логістику, поповнюючи запаси і навчаючи українських солдатів.

"Для мене це приклад того, якого лідерства люди можуть очікувати від Німеччини", - додав канцлер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр Нідерландів Марк Рютте обіцяє якнайшвидше поставити танки Leopard-1A5 Україні.

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