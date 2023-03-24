ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Шольца відмовилися реагувати на погрози Медведєва, назвавши їх провокацією

Новость на русском →
Європа, П'ятниця 24 березня 2023 14:59
У Шольца відмовилися реагувати на погрози Медведєва, назвавши їх провокацією Фото: У Німеччині відмовилися реагувати на погрози Медведєва, назвавши їх провокацією (bundestag de)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд Німеччини не бачить сенсу коментувати погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца у разі арешту російського диктатора Володимира Путіна на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта під час брифінгу у п'ятницю, 24 березня.

"Я не маю бажання реагувати на подібні провокації, вони говорять самі за себе", - сказав він.

Як повідомлялося, днем раніше Медведєв заявив, що відповіддю на реальний арешт у Німеччині російського диктатора Володимира Путіна після видачі судом Гааги відповідного ордера стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Німеччина буде зобов'язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прийде на німецьку територію.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Медведєв Російська Федерація Бундестаг Олаф Шольц ракетный удар
NEWS
Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР
Окупаційна влада Криму почала активно готуватись до виїзду з півострова, - ГУР
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію