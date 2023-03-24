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У Шольца отказались реагировать на угрозы Медведева, назвав их провокацией

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Европа, Пятница 24 марта 2023 14:59
У Шольца отказались реагировать на угрозы Медведева, назвав их провокацией Фото: В Германии отказались реагировать на угрозы Медведева, назвав их провокацией (bundestag de)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Германии не видит смысла комментировать угрозы заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об ракетном ударе по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца в случае ареста российского диктатора Владимира Путина на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Гебештрайта во время брифинга в пятницу, 24 марта.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - сказал он.

Как сообщалось, днем ранее Медведев заявил, что ответом на реальный арест в Германии российского диктатора Владимира Путина после выдачи судом Гааги соответствующего ордера, станет ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Германия будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на немецкую территорию.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

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