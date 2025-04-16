У Шольца сподіваються, що Мерц відмовиться від передачі Taurus Україні

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш вважає, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц зрештою відмовить Україні у поставках Taurus, коли ознайомиться з "секретною інформацією".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мірша, якого цитує Tagesschau.
Коментуючи питання поставок Taurus, Мірш закликав до спільного рішення чорно-червоної коаліції.
Зокрема Tagesschau нагадує, що голова Міністерства оборони Борис Пісторіус нещодавно підкреслював, що "секретна інформація" також відігравала певну роль у рішенні не поставляти Україні ракети.
"Я припускаю, що Мерц, після того, як він буде повністю поінформований відомствами, ще раз дуже чітко все зважить. І ми приймемо це рішення разом... Я виходжу з того, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Всі ті причини, які призвели до того, що ми не поставили Taurus. І я припускаю, що так воно і залишиться", - додав Мірш.
Майбутній канцлер Мерц заявив, що готовий підтримати передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
Окремо варто нагадати, що тривалий час проти відповідного рішення виступав чинний канцлер Олаф Шольц, який вже незабаром покидає посаду.
Зокрема Мерц стверджував, що Україна може застосувати ракети ударів по "Кримському мосту".
За словами військового експерта Івана Ступака, в питанні передачі Taurus можуть виникнути декілька нюансів, від яких залежатиме кількість ракет та їх далекобійність.
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