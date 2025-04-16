У Шольца надеются, что Мерц откажется от передачи Taurus Украине

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что будущий канцлер Фридрих Мерц в конце концов откажет Украине в поставках Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мирша, которого цитирует Tagesschau.
Комментируя вопрос поставок Taurus, Мирш призвал к совместному решению черно-красной коалиции.
В частности Tagesschau напоминает, что глава Министерства обороны Борис Писториус недавно подчеркивал, что "секретная информация" также играла определенную роль в решении не поставлять Украине ракеты.
"Я предполагаю, что Мерц, после того, как он будет полностью проинформирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе... Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все те причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется", - добавил Мирш.
Будущий канцлер Мерц заявил, что готов поддержать передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.
Отдельно стоит напомнить, что долгое время против соответствующего решения выступал действующий канцлер Олаф Шольц, который уже вскоре покидает пост.
В частности Мерц утверждал, что Украина может применить ракеты ударов по "Крымскому мосту".
По словам военного эксперта Ивана Ступака, в вопросе передачи Taurus могут возникнуть несколько нюансов, от которых будет зависеть количество ракет и их дальнобойность.
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