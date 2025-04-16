У Шольца сподіваються, що Мерц відмовиться від передачі Taurus Україні

Коментуючи питання поставок Taurus, Мірш закликав до спільного рішення чорно-червоної коаліції.

Зокрема Tagesschau нагадує, що голова Міністерства оборони Борис Пісторіус нещодавно підкреслював, що "секретна інформація" також відігравала певну роль у рішенні не поставляти Україні ракети.

"Я припускаю, що Мерц, після того, як він буде повністю поінформований відомствами, ще раз дуже чітко все зважить. І ми приймемо це рішення разом... Я виходжу з того, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Всі ті причини, які призвели до того, що ми не поставили Taurus. І я припускаю, що так воно і залишиться", - додав Мірш.