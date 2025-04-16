У Шольца надеются, что Мерц откажется от передачи Taurus Украине

Комментируя вопрос поставок Taurus, Мирш призвал к совместному решению черно-красной коалиции.

В частности Tagesschau напоминает, что глава Министерства обороны Борис Писториус недавно подчеркивал, что "секретная информация" также играла определенную роль в решении не поставлять Украине ракеты.

"Я предполагаю, что Мерц, после того, как он будет полностью проинформирован ведомствами, еще раз очень четко все взвесит. И мы примем это решение вместе... Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации здесь, что мы не хотим стать стороной войны. Все те причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется", - добавил Мирш.