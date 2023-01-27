У Шольца назвали "законним" звільнення Криму німецькими танками

"Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією. Ось у чому справа, і Україна має рацію", - сказав Кюнерт в ефірі Frühstart.

Як зазначив він в інтерв'ю, Крим, як й інші анексовані території на півдні та сході країни, належать державі Україна. І заяви української влади про те, що це їхні території, які вони повинні знову контролювати, цілком законні.

"Проте Україна сама визначає свої цілі війни, а з ними і питання, коли настане момент для домовленостей", - зауважив лідер провладної партії щодо питання про тривалість німецької збройової допомоги.

Він неодноразово наголошував, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і саме з таким питанням Кюнерт звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, захищаючи змінене ставлення своєї партії до поставок танків.

"Президенту Володимиру Путіну не можна дозволяти трактувати війну. Ми не повинні дозволити йому класифікувати окремі поставки зброї як вступ у війну і дозволити збентежити нас цим", - відповів Кюнерт на те, що кожну додаткову поставку в Москві називають новою ескалацією.

Проте, за словами очільника СДПН, правильним буде не допустити ситуації, коли російське керівництво захоче вийти зі стресової ситуації ще гірше, ніж це вже є.