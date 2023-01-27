У Шольца назвали "законным" освобождение Крыма немецкими танками

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт считает, что нет никаких ограничений по территориям, которые Украина может освободить с помощью немецких танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de.
"Украина борется за возобновление контроля над своей территорией. Вот в чем дело, и Украина права", - сказал Кюнерт в эфире Frühstart.
Как отметил он в интервью, Крым, как и другие аннексированные территории на юге и востоке страны, принадлежат государству Украина. И заявления украинских властей о том, что это их территории, которые они должны снова контролировать, вполне законны.
"Однако Украина сама определяет свои цели войны, а с ними и вопрос, когда придет момент для договоренностей", - отметил лидер провластной партии по вопросу о продолжительности немецкой оружейной помощи.
Он неоднократно подчеркивал, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и именно с таким вопросом Кюнерт обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, защищая изменившееся отношение своей партии к поставкам танков.
"Президенту Владимиру Путину нельзя разрешать трактовать войну. Мы не должны позволить ему классифицировать отдельные поставки оружия как вступление в войну и позволить смутить нас этим", - ответил Кюнерт на то, что каждую дополнительную поставку в Москве называют новой эскалацией.
Однако, по словам главы СДПГ, правильным будет не допустить ситуации, когда российское руководство захочет выйти из стрессовой ситуации еще хуже, чем это уже есть.
На днях РБК-Украина сообщало, что Германия планирует передать танки Leopard 2 для ВСУ уже до конца марта. Министр обороны Борис Писториус убежден, что это произойдет в срок, чтобы укрепить Украину.
Напомним, мы писали, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. По словам представителя Министерства обороны Германии, обучение для ВСУ будут продолжаться около 8 недель.
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