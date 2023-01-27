У Шольца назвали "законным" освобождение Крыма немецкими танками

"Украина борется за возобновление контроля над своей территорией. Вот в чем дело, и Украина права", - сказал Кюнерт в эфире Frühstart.

Как отметил он в интервью, Крым, как и другие аннексированные территории на юге и востоке страны, принадлежат государству Украина. И заявления украинских властей о том, что это их территории, которые они должны снова контролировать, вполне законны.

"Однако Украина сама определяет свои цели войны, а с ними и вопрос, когда придет момент для договоренностей", - отметил лидер провластной партии по вопросу о продолжительности немецкой оружейной помощи.

Он неоднократно подчеркивал, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и именно с таким вопросом Кюнерт обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, защищая изменившееся отношение своей партии к поставкам танков.

"Президенту Владимиру Путину нельзя разрешать трактовать войну. Мы не должны позволить ему классифицировать отдельные поставки оружия как вступление в войну и позволить смутить нас этим", - ответил Кюнерт на то, что каждую дополнительную поставку в Москве называют новой эскалацией.

Однако, по словам главы СДПГ, правильным будет не допустить ситуации, когда российское руководство захочет выйти из стрессовой ситуации еще хуже, чем это уже есть.