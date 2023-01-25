ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки часу займуть навчання ЗСУ на Leopard 2: в Німеччині назвали терміни

Новость на русском →
Середа 25 січня 2023 15:29
Скільки часу займуть навчання ЗСУ на Leopard 2: в Німеччині назвали терміни Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина може розпочати навчання для ЗСУ на танках Leopard 2 вже протягом найближчих днів. Триватимуть вони ймовірно протягом восьми тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За словами представника Міністерства оборони Німеччини, Берліну необхідний короткий проміжок часу для підготовки навчань. Ймовірно вони розпочнуться вже цього місяця, або ж не пізніше початку лютого.

Також речник додав, що навчання на Leopard 2 займуть стільки ж часу, скільки й на БМП Marder. Тоді ж йшлось про вісім тижнів. Для роти з 14 танків необхідно від 50 до 100 осіб, включно з технічним обслуговуванням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон