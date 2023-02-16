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Шольц зустрінеться з Байденом у США у березні: будуть обговорювати підтримку України

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Четвер 16 лютого 2023 16:21
Шольц зустрінеться з Байденом у США у березні: будуть обговорювати підтримку України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати США 3 березня. Він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

За словами прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, візит Шольца є можливістю підтвердити глибокі зв'язки дружби між США та Німеччиною.

"На річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорять наші поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію плати за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки", - сказала вона.

Політики також розглянуть подальше співробітництво з низки питань регіональної та глобальної безпеки, включаючи спільну роботу над спільними викликами, які створює Китай, і співпрацю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, Байден приїде з візитом до Польщі 20 лютого.

ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Байденом.

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