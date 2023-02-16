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Поїздка Байдена до Польщі. Американський посол розповів подробиці візиту

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Четвер 16 лютого 2023 09:48
Поїздка Байдена до Польщі. Американський посол розповів подробиці візиту Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден приїде з візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. У нього заплановано низку зустрічей та виступ перед польським народом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла США в Польщі Марка Бжезінського в інтерв'ю tvn24.

Так, за словами посла, приїзд Байдена запланований на 20 лютого і вже наступного дня, 21 лютого, він звернеться до польського народу. Американський лідер планує зачитати промову в аркадах Кубицького в садах Королівського замку у Варшаві о 17:30 за місцевим часом (18:30 за київським).

Бжизінський уточнив, що на виступ Байдена зможуть подивитись усі охочі.

"Ми запрошуємо весь польський народ, це буде час, коли ви зможете особисто побачити президента Сполучених Штатів, який каже особисто з вами", - сказав він.

Американський дипломат розповів, що Байден проведе зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою. Також на 22 лютого у Варшаві заплановано зустріч Бухарестської дев'ятки. При цьому він додав, що не очікує на зустрічі присутності президента України Володимира Зеленського.

За його словами, лідери Бухарестської дев'ятки "поговорять про спільну оборону і про те, як вони продовжуватимуть підтримувати Україну".

Байден також матиме можливість поговорити з представниками ЗМІ. Візит президента США до Польщі закінчиться 22 лютого.

Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

У Білому домі зазначили, що Байден планує відвідати Польщу, оскільки ця країна відіграє величезну роль у підтримці України та українців.

Також польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі із Байденом.

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