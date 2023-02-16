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Шольц встретится с Байденом в США в марте: будут обсуждать поддержку Украины

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Четверг 16 февраля 2023 16:21
Шольц встретится с Байденом в США в марте: будут обсуждать поддержку Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить США 3 марта. Он должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карина Жан-Пьера, визит Шольца является возможностью подтвердить глубокие связи дружбы между США и Германией.

"На годовщину жестокого вторжения России в Украину лидеры обсудят наши текущие усилия по поддержке Украины, возложению на Россию платы за ее агрессию и укреплению трансатлантической безопасности", - сказала она.

Политики также рассмотрят дальнейшее сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, включая совместную работу по общим вызовам, которые создает Китай, и сотрудничество в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Байден приедет с визитом в Польшу 20 февраля.

СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

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