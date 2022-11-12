Шольц зізнався, що досі отримує поради від Меркель

Як зазначив Шольц на дискусії, його з пані Меркель, екс-лідеркою партії Християнсько-демократичний союз, пов'язують довгі роки знайомства та спільної роботи.

"По-перше, ми знаємо один одного давно і завжди добре працювали разом, хоча ми у різних партіях", - сказав канцлер, представник Соціал-демократичної партії.

Також він додав, що "це відбуватиметься і надалі".

Окрім Меркель, Шольц також консультується з багатьма іншими політиками, представниками різних політсил "далеко за межами правлячих партій".

"Я не почуваюся самотнім", - наголосив канцлер ФРН.