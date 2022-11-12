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Шольц зізнався, що досі отримує поради від Меркель

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще регулярно отримує поради від своєї попередниці на цій посаді Ангели Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника мовнику RND.

Як зазначив Шольц на дискусії, його з пані Меркель, екс-лідеркою партії Християнсько-демократичний союз, пов'язують довгі роки знайомства та спільної роботи.

"По-перше, ми знаємо один одного давно і завжди добре працювали разом, хоча ми у різних партіях", - сказав канцлер, представник Соціал-демократичної партії.

Також він додав, що "це відбуватиметься і надалі".

Окрім Меркель, Шольц також консультується з багатьма іншими політиками, представниками різних політсил "далеко за межами правлячих партій".

"Я не почуваюся самотнім", - наголосив канцлер ФРН.

Нагадаємо, раніше у вересні Меркель закликала серйозно ставитися до слів Володимира Путіна. При цьому пізніше на її заяву про те, що начебто без участі РФ мир у Європі неможливий, різко відреагували в Офісі президента України.

До речі, нещодавно радник Меркель запропонував "депутінізувати" Росію, а також наголосив, що російський диктатор має відповісти персонально за скоєні злочини.

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Ангела МеркельОлаф Шольц