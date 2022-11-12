Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель

Как отметил Шольц на дискуссии, его с госпожой Меркель, экс-лидером партии Христианско-демократический союз, связывают долгие годы знакомства и совместной работы.

"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", - сказал канцлер, представитель Социал-демократической партии.

Также он добавил, что "это будет происходить и дальше".

Кроме Меркель, Шольц также консультируется со многими другими политиками, представителями разных политсил, "далеко за пределами правящих партий".

"Я не чувствую себя одиноким", - подчеркнул канцлер ФРГ.