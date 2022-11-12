Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще регулярно получает советы от своей предшественницы на этом посту Ангелы Меркель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление чиновника вещателю RND.
Как отметил Шольц на дискуссии, его с госпожой Меркель, экс-лидером партии Христианско-демократический союз, связывают долгие годы знакомства и совместной работы.
"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", - сказал канцлер, представитель Социал-демократической партии.
Также он добавил, что "это будет происходить и дальше".
Кроме Меркель, Шольц также консультируется со многими другими политиками, представителями разных политсил, "далеко за пределами правящих партий".
"Я не чувствую себя одиноким", - подчеркнул канцлер ФРГ.
Напомним, ранее в сентябре Меркель призвала серьезно относиться к словам Владимира Путина. При этом позже на ее заявление о том, что якобы без участия РФ мир в Европе невозможен, резко отреагировали в Офисе президента Украины.
К слову, недавно советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию, а также подчеркнул, что российский диктатор должен ответить персонально за совершенные преступления.
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