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Меркель заявила про неможливість миру без Росії. У Зеленського різко відповіли

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 10:37
Меркель заявила про неможливість миру без Росії. У Зеленського різко відповіли Фото: екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель з російським президентом Володимиром Путіним (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Заява екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що без участі Росії мир в Європі неможливий, - це лицемірство. Росія є агресором і усім це зрозуміло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: "Без Росії не буде міцного миру". Як це зупинити?" - написав він.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель 6 жовтня заявила, що міцний мир в Європі може бути досягнуто лише за участю Росії. "Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася", - сказала вона.

Вона також застерегла від ігнорування погроз з боку Росії. "Нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів і ставитися до них серйозно, а не відкидати їх як блеф", - додала вона.

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Ангела Меркель
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